В Китае нейтрализуют парниковые выбросы от проведения саммита БРИКС

ПЕКИН, 22 авг — РИА Новости, Жанна Манукян. Власти города Сямэнь в юго-восточной китайской провинции Фуцзянь, где в начале сентября пройдёт саммит БРИКС, во вторник запустили проект по нейтрализации выбросов парниковых газов от предстоящего саммита за счёт лесопосадок, сообщает агентство Синьхуа.

Проект предполагает нейтрализацию выбросов углекислого газа от транспорта, ресторанов и гостиниц, которые будут задействованы во время саммита.

По оценкам китайской стороны, общий объем выбросов парниковых газов во время саммита составит 3095 тонн в CO2-эквиваленте.

Как пишет агентство, сямэньский саммит станет первой встречей лидеров стран БРИКС, для которого будет обеспечен "нулевой уровень выбросов углекислого газа".

Сообщается, что в марте-апреле 2018 года, когда наступит сезон посадки мангрового леса, в Сямэне будут высажены различные виды мангровых деревьев на площади около 39 гектаров, которые помогут нейтрализовать выбросы двуокиси углерода.