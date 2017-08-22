Советник по нацбезопасности Ирака: оружие из России помогло в боях с ИГ

КАИР, 22 авг — РИА Новости. Российские вооружения, поставленные Ираку, сыграли решающую роль в боях иракской армии против боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), об этом РИА Новости заявил советник по национальной безопасности Ирака Фалех Файяд.

"В ходе боев с ИГ мы использовали военные самолеты, которые нам поставила Россия. Они, а также противотанковое оружие, используемое против начиненных взрывчаткой бронированных автомобилей, сыграли решающую роль во многих сражениях", — заявил Файяд.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.

Ранее в беседе с РИА Новости известный военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, что Россия оказала значительную военно-техническую помощь армии Ирака в рамках заключенных контрактов, поставив, в частности, штурмовики Су-25, которые своими массированными ударами смогли затормозить наступление боевиков ИГ (международная террористическая организация, запрещенная в РФ) на позиции иракской армии.

Одним из последних контрактов в сфере ВТС, реализованных Москвой в интересах Багдада, является поставка партии ударных вертолетов Ми-28НЭ "Ночной охотник".