СМИ: террористы признались, что готовили более масштабные атаки в Барселоне

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. Подозреваемые в причастности к совершению терактов в Испании признались во время допросов в суде, что террористы планировали более масштабную атаку в Барселоне, в том числе в главной достопримечательности города — Храме Святого Семейства, сообщает во вторник новостное издание El Mundo.
Также стало известно, что закупка компонентов для взрывного устройства и подготовка к терактам велась за счет средств, вырученных в результате продажи ювелирных украшений, вероятнее всего, ранее похищенных. К настоящему моменту известно, что прокуратура попросила суд поместить под стражу одного из подозреваемых — Мохаммеда Хули Кемляля, его адвокат подал заявление с просьбой об освобождении с мерами предосторожности.
По данным источников газеты, Кемляль признался, что планировались атаки в районе главных достопримечательностей города, включая знаменитое творение Гауди — Храм Святого Семейства.
Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.
По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.
*Запрещенная в России террористическая организация