Сирийские мигранты штурмуют Черное море: на горизонте — Украина

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия

Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В нелегальном продвижении мигрантов с Ближнего Востока в сторону Европы наметилась новая тенденция: беженцы переправляются из Турции в Европейский союз по Черному морю. За последние две недели береговая охрана Румынии задержала 188 нелегальных переселенцев, добравшихся до территориальных вод страны. Президент Румынии Клаус Иоханнис выступил с предупреждением, что попытки попасть в страну морским путем "будут пресечены". Оказавшись в акватории Черного моря, лодки мигрантов могут избрать другую дорогу в Евросоюз — через постсоветские страны. Ранее в ЕС рассматривали возможность создания лагерей по предварительному размещению мигрантов на территории Украины.

© AP Photo / Anna Surinyach Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017 © AP Photo / Anna Surinyach Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017

В Евросоюз с тыла

Перемещение лодок с мигрантами по Черному морю (путем, позволяющим отклониться в сторону России) впервые было зафиксировано в 2014 году. Спустя 12 месяцев беженцы попытались попасть в Европу еще раз тем же маршрутом. Единичные до поры до времени, незаконные экспедиции начинают приобретать размах в 2017 году по мере того, как пространство возможностей для мигрантов сокращается. Летом 2017 года власти Ливии и Италии предприняли меры по перекрытию "средиземноморской водной дороги" для переселенцев. Мигранты стали искать новые способы попасть в Европу.

В Румынии, первой оказавшейся на пути нового переселенческого потока, уверены, что их страна требуется мигрантам в первую очередь для транзита. "Мы пока не кажемся привлекательным конечным пунктом назначения", — комментирует происходящее румынское издание Active News.

Тем не менее власти страны прорабатывают планы действий и на случай того, если некоторые переселенцы захотят остаться. С 2015 года Бухарест ведет переговоры с Брюсселем по сокращению своей доли в обязательной программе по распределению мигрантов и смог добиться ее снижения в три раза — с шести тысяч до двух. Появление дополнительных мигрантов, прибывающих по морю, способно внести коррективы в эти расклады.

Помимо Румынии, в миграционный кризис может быть вовлечена и Болгария, также имеющая выход к Черному морю. Сотрудник института Славяноведения РАН Петр Искендеров рассказал РИА Новости, что эта балканская страна боится повторения событий 2015 года, когда она оказалась на пути миграционного потока. "Уже много месяцев болгар пугают заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что в случае, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, откажет туркам в безвизовом въезде в Европу, то граница снова откроется, и в страну хлынут еще два-три миллиона мигрантов", — говорит эксперт.

Вплавь до Украины

По мнению Искендерова, "существует теоретическая возможность того, что Украина, как страна, выходящая к Черному морю, также будет вовлечена в миграционный кризис". Ранее Киев уже заявлял, что потенциально готов к приему сирийским мигрантов в рамках солидарности с Евросоюзом. Украину называют в числе стран, на территории которых могут быть построены лагеря по предварительному отбору мигрантов. "Когда Украина станет членом ЕС, она должна будет проявить солидарность в вопросе приема беженцев", — считает министр иностранных дел страны Павел Климкин. Впрочем, "солидарность" могут потребовать прямо сейчас, а членство в ЕС — в туманной перспективе.

"Подключение Украины к системе квот, по которым распределяют беженцев, обсуждалось в ЕС, — говорит Искендеров. — Однако этот проект наталкивается на некоторые преграды. Политически и экономически эта страна нестабильна и все-таки лежит в стороне от Евросоюза".

Как считает эксперт, нелегальные мигранты могли бы добраться по морю до украинской территории, но вслед за тем им было бы непросто покинуть ее, чтобы оказаться в Евросоюзе. "Украина граничит с Венгрией и Польшей, непримиримо настроенными против мусульманских переселенцев. Добираться до самых благополучных государств Евросоюза через территории именно этих стран было бы неудобно", — добавляет Искендеров. Сирийцы рискуют "застрять" на Украине.

Болгария не хочет оборонять Европу

Открытие нового участка "миграционного фронта" беспокоит болгарские власти, в рядах которых меньше всего терпимости выказывает министр обороны Красимир Каракачанов. Он говорит, что Болгария "не допустит прибытия новых нелегалов в Европу".

Для защиты границ посуху София намерена возвести заграждения с колючей проволокой, а на море использовать "комплексную систему наблюдений". Однако решимость Каракачанова натыкается на сопротивление части общественного мнения. "Консенсус против мигрантов в Болгарии не такой сильный, как в Венгрии или Польше, из-за противодействия объединений этнических турок. Болгарские элиты зависят от мнения этих людей и, как правило, не позволяют себе таких резких действий, как премьер Венгрии Виктор Орбан", — резюмирует Искендеров.