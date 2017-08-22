США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Сирийские мигранты штурмуют Черное море: на горизонте — Украина

17:5922.08.2017
05281
© AFP 2017 / Taha Jawashi Сотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-ЗавияСотрудник Ливийской береговой охраны во время спасения нелегальных мигрантов, пытающихся добраться до Европы, недалеко от Эз-Завия
© AFP 2017 / Taha Jawashi

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости, Игорь Гашков. В нелегальном продвижении мигрантов с Ближнего Востока в сторону Европы наметилась новая тенденция: беженцы переправляются из Турции в Европейский союз по Черному морю. За последние две недели береговая охрана Румынии задержала 188 нелегальных переселенцев, добравшихся до территориальных вод страны. Президент Румынии Клаус Иоханнис выступил с предупреждением, что попытки попасть в страну морским путем "будут пресечены". Оказавшись в акватории Черного моря, лодки мигрантов могут избрать другую дорогу в Евросоюз — через постсоветские страны. Ранее в ЕС рассматривали возможность создания лагерей по предварительному размещению мигрантов на территории Украины.

© AP Photo / Anna SurinyachЛодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017
© AP Photo / Anna Surinyach
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии. 1 августа 2017

В Евросоюз с тыла

Автомобили полиции на улице Киева
© РИА Новости
"Криминальные мигранты" заполонили Киев. Виновата Москва
Перемещение лодок с мигрантами по Черному морю (путем, позволяющим отклониться в сторону России) впервые было зафиксировано в 2014 году. Спустя 12 месяцев беженцы попытались попасть в Европу еще раз тем же маршрутом. Единичные до поры до времени, незаконные экспедиции начинают приобретать размах в 2017 году по мере того, как пространство возможностей для мигрантов сокращается. Летом 2017 года власти Ливии и Италии предприняли меры по перекрытию "средиземноморской водной дороги" для переселенцев. Мигранты стали искать новые способы попасть в Европу.

В Румынии, первой оказавшейся на пути нового переселенческого потока, уверены, что их страна требуется мигрантам в первую очередь для транзита. "Мы пока не кажемся привлекательным конечным пунктом назначения", — комментирует происходящее румынское издание Active News.

Тем не менее власти страны прорабатывают планы действий и на случай того, если некоторые переселенцы захотят остаться. С 2015 года Бухарест ведет переговоры с Брюсселем по сокращению своей доли в обязательной программе по распределению мигрантов и смог добиться ее снижения в три раза — с шести тысяч до двух. Появление дополнительных мигрантов, прибывающих по морю, способно внести коррективы в эти расклады.

Помимо Румынии, в миграционный кризис может быть вовлечена и Болгария, также имеющая выход к Черному морю. Сотрудник института Славяноведения РАН Петр Искендеров рассказал РИА Новости, что эта балканская страна боится повторения событий 2015 года, когда она оказалась на пути миграционного потока. "Уже много месяцев болгар пугают заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что в случае, если ЕС перестанет оказывать финансовую помощь, откажет туркам в безвизовом въезде в Европу, то граница снова откроется, и в страну хлынут еще два-три миллиона мигрантов", — говорит эксперт.

Вплавь до Украины

Страны мира. Испания. Мадрид. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Нелегальные мигранты устроили мятеж в Мадриде
По мнению Искендерова, "существует теоретическая возможность того, что Украина, как страна, выходящая к Черному морю, также будет вовлечена в миграционный кризис". Ранее Киев уже заявлял, что потенциально готов к приему сирийским мигрантов в рамках солидарности с Евросоюзом. Украину называют в числе стран, на территории которых могут быть построены лагеря по предварительному отбору мигрантов. "Когда Украина станет членом ЕС, она должна будет проявить солидарность в вопросе приема беженцев", — считает министр иностранных дел страны Павел Климкин. Впрочем, "солидарность" могут потребовать прямо сейчас, а членство в ЕС — в туманной перспективе.

"Подключение Украины к системе квот, по которым распределяют беженцев, обсуждалось в ЕС, — говорит Искендеров. — Однако этот проект наталкивается на некоторые преграды. Политически и экономически эта страна нестабильна и все-таки лежит в стороне от Евросоюза".

Как считает эксперт, нелегальные мигранты могли бы добраться по морю до украинской территории, но вслед за тем им было бы непросто покинуть ее, чтобы оказаться в Евросоюзе. "Украина граничит с Венгрией и Польшей, непримиримо настроенными против мусульманских переселенцев. Добираться до самых благополучных государств Евросоюза через территории именно этих стран было бы неудобно", — добавляет Искендеров. Сирийцы рискуют "застрять" на Украине.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкБеженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов CAO рядом с лагерем "Джунгли" в Кале во Франции

Болгария не хочет оборонять Европу

Открытие нового участка "миграционного фронта" беспокоит болгарские власти, в рядах которых меньше всего терпимости выказывает министр обороны Красимир Каракачанов. Он говорит, что Болгария "не допустит прибытия новых нелегалов в Европу". 

Для защиты границ посуху София намерена возвести заграждения с колючей проволокой, а на море использовать "комплексную систему наблюдений". Однако решимость Каракачанова натыкается на сопротивление части общественного мнения. "Консенсус против мигрантов в Болгарии не такой сильный, как в Венгрии или Польше, из-за противодействия объединений этнических турок. Болгарские элиты зависят от мнения этих людей и, как правило, не позволяют себе таких резких действий, как премьер Венгрии Виктор Орбан", — резюмирует Искендеров.

Комментировать
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Пройдите опрос, чтобы мы могли сделать сайт лучше
НачатьПозже
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена