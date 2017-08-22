Петросян и Степаненко прокомментировали включение в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Актриса Елена Степаненко, супруга юмориста Евгения Петросяна, заявила РИА Новости, что внесение в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" их не волнует.

Ранее на сайте "Миротворец" появилось сообщение о том, что российский юморист Евгений Петросян был внесен в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также "незаконной гастрольной деятельности" в Крыму. Также в базу внесли данные его супруги, актрисы Елены Степаненко.

"Мы с Евгением Вагановичем считаем, что Крым – это Россия, и считаем, что волеизъявление народа – самое главное. Поэтому то, что пишет украинская пресса, или куда нас там вносят – меня совершенно не волнует", — сказала Степаненко.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".