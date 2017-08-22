Новая афганская стратегия Трампа: нереалистичность и бессодержательность

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Многие американские эксперты отмечают, что новая стратегия США по Афганистану, представленная президентом Дональдом Трампом, нереалистична, а сам план не содержит конкретных целей.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

Неопределенность и несодержательность стратегии

Некоторые представители Демпартии США раскритиковали стратегию, предложенную Трампом, заявив, что в плане отсутствуют конкретные детали, сообщает телеканал CNN.

"Президент сказал, что знает, во что он ввязывается и у него есть план по продвижению вперед. Очевидно, что это не так", — сказала лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси. "Заявление президента содержит мало деталей, но поднимает серьезные проблемы", — добавила она.

"Сегодня американцам должна была быть представлена подробная, реалистичная стратегия, ставящая цели, которые можно достигнуть, а также адекватные промежуточные ориентиры. Вместо этого мы получили лишь неопределенные обещание и попытку выдать желаемое за действительное", — заявил конгрессмен-демократ от Аризоны.

Кроме того, эксперт американского исследовательского центра RAND Джонс Сет считает, что стратегия Трампа имеет "незначительные изменения". Он отметил, что "сложно понять, как эти изменения существенно повлияют на исход кампании".

Иллюзорная победа над боевиками

Ряд экспертов с критикой отнеслись к решению, в соответствии с которым политическое урегулирование будет возможно лишь в случае военной победы над боевиками Талибана и других группировок – идея, которую поддержало военное руководство США в прошлом, отмечает газета New York Times. "Это не сработало тогда. И это тем более не сработает сейчас" — приводит издание слова Джона Демпси, бывшего высокопоставленного чиновника Госдепа, который занимался вопросами Афганистана и Пакистана.

Как пишет издание Hill, профессор политологии и международного права Луи Рене Берес Университета Пердью в штате Индиана полагает, что "вместо того, чтобы анонсировать иллюзорную победу в Афганистане", Вашингтону стоит сконцентрироваться на ряде других проблем, например, "предотвращении ядерной войны в Северо-Восточной Азии".

Что касается конфликта в самом Афганистане, "классическая цель разбить врага должна быть заменена более конкретными целями", считает профессор. Берес отмечает, что американцы "никогда не смогут разбить армии врагов в Афганистане, как если бы это был исторический традиционный вид конфликта" и "победа" не имеет значения, так как "враги" в Афганистане могут нанести урон США даже не "ослабив американские армию и флот".

Cенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Гиллибранд также отметила "страшный недостаток понимания того, что такое успех в Афганистане".

Игра стоит свеч

Бывший посол США в Афганистане Джеймс Каннингхэм сравнивает ситуацию, в которой оказался Трамп, с выбором, перед которым стоял в свое время бывший президент США Барак Обама. "Нет гарантии, что ты преуспеешь или получишь преимущество, если останешься, чтобы добиться цели, но зато есть явная гарантия, что ты потерпишь неудачу, если не попытаешься разработать и применить стратегию", — цитирует Каннингхэма издание Huffington Post. Экс-посол полагает, что победа над "Исламским государством" (террористическая группировка, запрещена в РФ – ред.) напрямую зависит от победы в Афганистане.

Эту позицию разделяет Джеймс Доббинс, в прошлом полномочный представитель США в Афганистане, пишет газета. "Выбор стоял между тем, чтобы проиграть и не проиграть. Поражение – это то, что происходит быстро, и имеет очевидные и серьезные последствия. Не проиграть означает постоянные, но относительно скромные расходы", — заявил Доббинс.