ВМС США заявили об обнаружении в отсеках эсминца останков пропавших моряков

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Глава тихоокеанского командования ВМС США Скотт Свифт заявил, что, предположительно, были обнаружены останки некоторых из десяти моряков, пропавших в результате столкновения эсминца "Джон Маккейн" и торгового судна в районе Малаккского пролива.

"Водолазы обнаружили некоторые останки в заблокированных отсеках (судна — ред.) в ходе поисковой операции сегодня. Также ВМС Малайзии рассказали, что обнаружили возможные останки. Они работают над подтверждением и идентификацией данных останков", — заявил Свифт в ходе пресс-конференции, которая транслировалась на странице командования в Facebook.

Он также рассказал, что посетил пострадавших моряков, "они чувствуют себя хорошо". По его словам, поисковые и спасательные операции будут продолжаться, пока не будет установлено, что обнаружены именно тела моряков.

Ранее сообщалось, что поврежденный эсминец прибыл на сингапурскую базу "Чанги". Командование ВМС США подтвердило, что в результате инцидента пять моряков получили ранения и десять пропали без вести. Отмечалось, что в поисково-спасательной операции принимают участие военный флот и береговая охрана Сингапура, а также вертолеты и конвертопланы, дислоцированные на десантном корабле ВМС США "Америка".

"Джон Маккейн", спущенный на воду в 1992 году, является эсминцем класса "Арли Берк", которые производятся с 1988 года. Экипаж корабля водоизмещением 6630 тонн составляет 337 человек. На вооружении корабля стоят две пусковые установки системы Aegis, артиллерийское, противокорабельное и другое вооружение.