Порошенко и Мэттис по итогам встречи 24 августа сделают заявление для СМИ

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко и министр обороны США Джеймс Мэттис после запланированной на 24 августа встречи выступят с заявлением для СМИ, сообщила во вторник пресс-служба главы украинского государства.

Ранее посольство Украины в США сообщило, что визит Мэттиса в Киев состоится 24 августа, в День независимости Украины. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко проведет с Мэттисом переговоры.

"Двадцать четвертого августа президент Украины Петр Порошенко проведет переговоры с министром обороны США Джеймсом Мэттисом, который посетит Киев для участия в торжествах по случаю Дня независимости Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.

Начало встречи запланировано на 12.00 (совпадает с мск), при этом в 12.50 стороны планируют сделать заявление для прессы.

Ранее директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник высказал мнение, что целью визита главы Пентагона в Киев на День независимости Украины является демонстрация поддержки и инспектирование использования американских вложений в украинскую армию.