Суд обязал экс-замминистра экономики Молдавии выплатить штраф

КИШИНЕВ, 22 авг – РИА Новости. Суд Кишинева обязал бывшего замминистра экономики Молдавии Валерия Трибоя, проходящего по делу о превышении полномочий и нанесении госбюджету ущерба в особо крупных размерах, выплатить штраф в размере 750 условных единиц, заявил во вторник прокурор Дорин Компан.

Трибоя задержали 31 марта на 72 часа по подозрению в злоупотреблении властью и в нанесении ущерба в особо крупных размерах госбюджету страны. Ранее в минэкономики и по месту жительства чиновника прошли обыски. В антикоррупционном центре пояснили, что "подозреваемый, злоупотребляя своим положением, через третьих лиц приобрел здание у АО Moldtelecom, учредитель которого — министерство экономики". По данным ведомства, стоимость недвижимости составляет более 50 тысяч долларов, затем "подозреваемый сдал здание в аренду сроком на десять лет компании Furnizarea Energiei Electrice Nord".

"Трибой полностью признал свою вину. Поэтому дело было рассмотрено в специальном порядке… Был вынесен штраф в размере 750 условных единиц (более 2 тысяч долларов США – ред.). Размер санкции соответствует положениям законодательства. Нанесенный государству ущерб в 2,5 миллиона леев (0,13 миллиона долларов) был добровольно возмещен обвиняемым", — заявил Компан.

По данным следствия, Трибой, используя свое положение, заставил арендатора отремонтировать здание за свой счет. На эти цели, по информации правоохранительных органов, было выделено свыше 200 тысяч долларов. В то же время за указанное имущество предприятие Furnizarea Energiei Electrice Nord, которое отремонтировало здание на собственные деньги, должно было внести арендную плату почти в 2,8 тысячи долларов в год.