В КНДР заявили, что ни на шаг не отступят от избранного ядерного плана

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. КНДР подтвердила, что не откажется от ядерного оружия и не намерена это обсуждать, пока сохраняется угроза США, передает агентство Рейтер.
Кроме того, он заявил, что учения США и Южной Кореи "несомненно подольют масло в огонь, усугубив и так напряженную ситуацию".
Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.
Затем на прошлой неделе лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.
В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием Ulchi-Freedom Guardian (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку на полуострове.