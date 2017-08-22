В КНДР заявили, что ни на шаг не отступят от избранного ядерного плана

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. КНДР подтвердила, что не откажется от ядерного оружия и не намерена это обсуждать, пока сохраняется угроза США, передает агентство Рейтер.

"До тех пор, пока враждебная политика США остается неизменной, КНДР никогда не станет обсуждать свои оборонительные действия по ядерному устрашению и ни на шаг не отступит от избранного плана по укреплению ядерной мощи страны", — заявил советник представительства КНДР в отделении ООН в Женеве Чу Йон Чхоль в ходе Конференции по разоружению.

Кроме того, он заявил, что учения США и Южной Кореи "несомненно подольют масло в огонь, усугубив и так напряженную ситуацию".

Ситуация на Корейском полуострове накалилась после обмена резкими заявлениями между КНДР и США. Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

Президент США Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын "сделает что-то" с Гуамом, то с Северной Кореей "произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал".

Затем на прошлой неделе лидеры обеих стран предпочли смягчить тональность своих заявлений. Ким Чен Ын заявил, что готов еще какое-то время посмотреть на поведение США, а Трамп одобрил это высказывание.

В то же время в понедельник США и Южная Корея начали совместные 10-дневные учения под кодовым названием Ulchi-Freedom Guardian (UFG), которые в КНДР воспринимают как репетицию вооруженного конфликта. Это может вновь накалить обстановку на полуострове.