В Марокко задержали двух подозреваемых в связях с террористами из Каталонии

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Власти Марокко задержали двух человек по подозрению в связях с группировкой, совершившей теракты в Каталонии, пишет газета Pais.

По данным издания, один из задержанных является двоюродным братом Мусы и Дрисса Укабира. Муса Укабир был ликвидирован полицией при попытке террористической атаки в Камбрильсе, его брат Дрисс был задержан после теракта в Барселоне.

Всего в рамках расследования задержаны шесть человек: четыре в Испании и два в Марокко.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.