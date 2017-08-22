В Польше начали уголовное расследование против экс-президента Леха Валенсы

ВАРШАВА, 22 авг — РИА Новости. Институт национальной памяти Польши (IPN) начал уголовное расследование в отношении экс-президента страны Леха Валенсы, сообщил замгенпрокурора страны Анджей Позорский.

Валенсу подозревают в ложных показаниях по вопросу сотрудничества со спецслужбами во времена Польской Народной Республики.

"29 июня 2017 года прокурор Главной Комиссии начал расследование по делу о даче Лехом Валенсой ложных показаний, призванных служить в качестве доказательства в предварительном уголовном расследовании, которое проводит Комиссия по расследованию преступлений против польского народа в Белостоке", — цитирует Позорского агентство PAP.

В феврале 2016 года сотрудники Института национальной памяти изъяли из дома умершего в 2015 году генерала Чеслава Кищака (одного из ключевых фигур Польской Народной Республики), а затем обнародовали "секретные документы", якобы указывающие на то, что Валенса был агентом спецслужб во времена ПНР. В частности, среди документов находится согласие о сотрудничестве со спецслужбами с подписью "Лех Валенса. Болек".

Экс-президент не признал подлинность этих документов, заявляя, что спецслужбы подделали документы ради обогащения за счет несуществующего "агента".

Бывшего польского лидера и ранее обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами. Первые подозрения появились еще в 1990-х, когда обнаружились документы об агенте, вхожем в высшие круги оппозиции. В 2000 году суд постановил, что не имеет достаточных доказательств для того, чтобы признать Валенсу информатором, поскольку на тот момент в распоряжении экспертизы имелись только копии документов.