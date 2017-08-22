Иран ведет переговоры о разблокировке Twitter, заявили СМИ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новый министр связи и массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми заявил, что власти страны ведут переговоры с социальной сетью Twitter о ее разблокировке в стране, сообщает агентство Франс Пресс.

"(Twitter – ред.) заявил, что готов вести переговоры для решения проблемы", — сказал министр интервью газете Iran Daily. "Учитывая нынешнюю ситуацию, есть основания для этих переговоров и взаимодействия. Twitter — это не аморальная среда, которая должна быть заблокирована", — добавил он.

По словам Джахроми, окончательное решение о разблокировки Twitter будет приниматься не его министерством, а с Верховным советом по киберпространству.

Иранские власти начали блокировать доступ к социальным сетям в 2009 году, когда в стране после очередных президентских выборов начались массовые волнения. По мнению властей, оппозиционеры использовали социальные сети, чтобы организовать акции протеста.

Интернет-пользователи обходили этот запрет, используя частную виртуальную сеть — компьютеры, расположенные за пределами страны, через которые граждане Ирана при помощи специальных программ заходили в социальные сети. Однако правительство постепенно выработало методы, позволяющие блокировать большинство таких соединений.

В Иране заблокированы Facebook, Twitter и YouTube, однако Instagram доступен и пользуется большой популярностью у иранцев.