Директор латвийского театра отреагировал на задержание Серебренникова

РИГА, 22 авг – РИА Новости. Директор Национального театра Латвии Оярс Рубенис признался, что пребывает в шоковом состоянии в связи с задержанием в России режиссера Кирилла Серебренникова.
"Я знаю, о чем вы хотите меня спросить. Я не буду ничего комментировать. Я знаю столько же, сколько и вы. Все, что я могу сказать, я в шоке", — заявил Рубенис во вторник журналистам.
Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".
Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.