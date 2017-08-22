Директор латвийского театра отреагировал на задержание Серебренникова

РИГА, 22 авг – РИА Новости. Директор Национального театра Латвии Оярс Рубенис признался, что пребывает в шоковом состоянии в связи с задержанием в России режиссера Кирилла Серебренникова.

Серебренников активно сотрудничает с Национальным театром Латвии. Он ставил в этом театре, в частности, "Мертвые души" по Гоголю, "Войцек" по Бюхнеру и "Сны Райниса" на стихи Яниса Райниса.

"Я знаю, о чем вы хотите меня спросить. Я не буду ничего комментировать. Я знаю столько же, сколько и вы. Все, что я могу сказать, я в шоке", — заявил Рубенис во вторник журналистам.

Следственный комитет РФ во вторник сообщил о задержании известного режиссера Серебренникова по подозрению в организации мошенничества. Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". По данным следствия, министерство культуры России выделило "Седьмой студии" около 70 миллионов рублей на спектакли и гастроли. Обвиняемые, по мнению следствия, похитили деньги с помощью фиктивных документов об организации спектакля "Сон в летнюю ночь".

Серебренников возглавляет "Гоголь-центр" с 2012 года. В этом году режиссер был удостоен одной из самых престижных премий в области театрального искусства – "Европа – новая театральная реальность", награду будут вручать в декабре в Риме. В свое время эту премию получили легенды театра, от Питера Брука до Гарольда Пинтера. В 2017 году премию также получают актеры Изабель Юппер и Джереми Айронс.