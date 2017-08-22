Шиитское ополчение Ирака не привлекало советников к боям за Талль-Афар

КАИР, 22 авг — РИА Новости. Иностранные военные советники из Ирана и ливанского движения "Хезболлах" не принимают участие в военной кампании по освобождению иракского города Талль-Афар, удерживаемого боевиками "Исламского государства"*, заявил РИА Новости советник по национальной безопасности Ирака Фалех Файяд, возглавляющий ополчение.

Ранее официальный представитель ополчения Ахмед аль-Асади сказал журналистам о том, что военные советники из Ирана и ливанского движения "Хезболлах" примут участие в битве за город Талль-Афар.

"Заявление официального представителя было неточным. В самом начале (боев с ИГ*) мы (ополчение) нуждались в помощи любой из сторон, и они внесли свой вклад. Однако сейчас "Хашд Шааби" (шиитское ополчение Ирака) это уже продвинутая военная структура, с современным оружием, имеющая множество управлений, таких как инженерное управление, управление связи, превосходящая иракскую армию", — заявил Файяд, являющийся также главой "Хашд Шааби".

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.