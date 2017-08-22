Поставки угля из США в Украину – повод для уголовного дела, считает эксперт

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Соглашение украинской госкомпании "Центрэнерго" с американской компанией Xcoal по поставкам угля наносит ущерб национальным интересам Украины, считает директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

"Этот уголь примерно в полтора раза дороже того, который можно купить у России и приблизительно в два раза дороже того, который можно купить в Донбассе. Ясно, что это основание для уголовного преследования тех, кто заключил этот контракт — начиная от президента Порошенко и заканчивая всеми, кто ставил подписи", — заявил эксперт в интервью "Национальной службе новостей".

По словам Погребинского, нынешняя ситуация напоминает историю с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которую обвиняли в заключении невыгодного контракта на поставки газа в годы президентства Виктора Януковича.

"Тогда упала мировая цена на нефть, соответственно, снизились и цены на газ, так что контракт был хоть чем-то оправдан. Данное же решение киевских властей объяснить ничем нельзя — оно явно принято против национальных интересов", — считает политолог.

Во вторник Вашингтон отправил Киеву первую партию угля из Пенсильвании в рамках контракта госкомпании "Центрэнерго" с американской компанией Xcoal Energy & Resources.

Цена первой партии составила 113 долларов за тонну угля. В "Центрэнерго" подчеркнули, что стоимость сырья будет варьироваться от поставки к поставке.

Согласно контракту, Киев до конца года должен получить 700 тысяч тонн угля. До конца сентября ожидается прибытие двух партий сырья общим объемом 210 тысяч тонн, в дальнейшем корабли с углем будут прибывать по графику один-два раза в месяц.