МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предлагает не доверять заявлению президента США Дональда Трампа, который пообещал прекратить практику "экспорта" демократии с привлечением вооруженных сил страны.
Ранее Трамп заявил, что американские военные больше не будут использоваться для того, чтобы создавать демократии в других странах.
"Идея блестящая, если бы она была реализована, было бы здорово", — сказал Джабаров РИА Новости.
"Если США реально перестанут использовать свои вооруженные силы для навязывания своего образа жизни, своих порядков (в другие страны), это будет здорово. И перестанут вмешиваться в дела других государств", — отметил Джабаров. "Но я не очень в это верю, честно говоря…" — добавил он.
По мнению сенатора, заявление Трампа было сделано, скорее всего, в каких-то политических целях. Он отметил, что Трамп весьма непредсказуем как политик, "иногда его заявления абсолютно расходятся с реальными делами".