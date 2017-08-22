МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров предлагает не доверять заявлению президента США Дональда Трампа, который пообещал прекратить практику "экспорта" демократии с привлечением вооруженных сил страны.

Ранее Трамп заявил, что американские военные больше не будут использоваться для того, чтобы создавать демократии в других странах.

"Идея блестящая, если бы она была реализована, было бы здорово", — сказал Джабаров РИА Новости.

Он выразил сожаление в связи с тем, что подобные мысли пришли к руководству США спустя многие годы, когда на страны Средиземноморья, Ближнего Востока, другие регионы, по его словам, "обрушилась череда "цветных революций".

"Если США реально перестанут использовать свои вооруженные силы для навязывания своего образа жизни, своих порядков (в другие страны), это будет здорово. И перестанут вмешиваться в дела других государств", — отметил Джабаров. "Но я не очень в это верю, честно говоря…" — добавил он.

По мнению сенатора, заявление Трампа было сделано, скорее всего, в каких-то политических целях. Он отметил, что Трамп весьма непредсказуем как политик, "иногда его заявления абсолютно расходятся с реальными делами".