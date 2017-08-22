Вступление Украины в НАТО поддерживают 40% украинцев

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Количество украинцев, поддерживающих вступление Украины в НАТО, в 2017 году возросло до 40%, в 2013 году их доля составляла 14%, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.
"В 2013 году позитивно воспринимали такую перспективу (вступления в НАТО — ред.) 14%, негативно — 54%. Через год, в 2014 году, позитивное отношение составляло 35%, негативное — тоже 35%, а ныне, в 2017 году, позитивное отношение превосходит (40% против 36%)",- говорится в документе.
Как свидетельствуют результаты исследования, вступление Украины в НАТО поддерживают в западном и центральном регионах, а на юге и востоке в основном выступают против вступления в альянс. В Донбассе 50% респондентов выступили против вступления в НАТО, а 19% опрошенных — за.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики государства. Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.