Число сторонников вступления в ЕС на Украине возросло до 54%

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Количество украинцев, поддерживающих вступление Украины в ЕС, в 2017 году возросло до 54%, в 2013 году их доля составляла 42%, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

Украина высказывает надежду, что в будущем станет возможным перспектива вступления в ЕС.

Согласно результатам исследования, в 2013 году 42% украинцев позитивно относились к вступлению Украины в ЕС, в 2014 году — 52%, а в 2017 году 54% украинцев поддерживают вступление в Евросоюз.

В то же время количество противников вступления в ЕС на Украине стало меньше, в 2013 году против вступления в Евросоюз высказывались 28%, а в 2017 году — 24% украинцев.

Согласно исследованию, в Донбассе 41% населения не поддерживают вступление в ЕС, а 26% — поддерживают.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.