Франция выразила соболезнования Италии в связи с землетрясением на Искье

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Власти Франции выражают солидарность с Италией в связи с землетрясением, которое произошло в понедельник вечером на итальянском острове Искья в Тирренском море, говорится в сообщении французского внешнеполитического ведомства.

"Франция выражает полную солидарность с властями и народом Италии в связи с землетрясением, коснувшимся остров Искья 21 августа, в результате которого два человека погибли и многие получили ранения. Мы выражаем соболезнования семьям погибших", — написано в коммюнике МИД.

Министерство также рекомендовало гражданам Франции, находящимся в регионе, следовать указаниям местных властей.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и заявили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли две женщины, ранены 39 человек.

Ранее разрушительное землетрясение было зафиксировано на Искье вечером 28 июля 1883 года, тогда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола, жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.