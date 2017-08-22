Силовики выпустили почти 300 мин и снарядов за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики почти 300 мин и снарядов за минувшие сутки, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"На донецком направлении противник применял артиллерию, танки и минометы. По девяти населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущен 31 снаряд калибром 122 миллиметра, четыре танковых снаряда, 133 мины калибром 120 миллиметров и 52 мины калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, еще девять танковых снарядов и 53 мины силовики выпустили по населенным пунктам на мариупольском и горловском направлениях.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.