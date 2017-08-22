"Двойник" Путина из Comedy club попал в базу данных сайта "Миротворец"

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Российский артист, резидент Comedy club Дмитрий Грачев, известный как пародист президента России Владимира Путина, попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как сообщается на сайте "Миротворец", Грачев попал в базу данных из-за "сознательного нарушения государственной границы Украины", а также участия в съемках фильма "Каникулы президента" на территории Крыма в августе 2017 года.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".

Также в список сайта уже попали многие российские артисты.