Власти ДНР обвинили Киев в саботаже восстановления инфраструктуры Донбасса

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) в Донбассе препятствуют восстановлению поврежденных обстрелами объектов инфраструктуры, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
По его словам, на утро вторника были запланированы работы по восстановлению поврежденного обстрелами со стороны силовиков водовода. Безопасность при этом должна была быть обеспечена присутствием с обеих сторон представителей СЦКК, миссии ОБСЕ и Красного креста.
"Однако представители украинской стороны саботировали восстановление жизненно важного объекта и в указанный район в назначенное время не прибыли. В этой связи работы ремонтной бригады с территории, временно оккупированной ВСУ, не начаты. Половина жителей Горловки (под контролем ДНР — ред.) по-прежнему остается без воды", — добавил Басурин.
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