Власти ДНР обвинили Киев в саботаже восстановления инфраструктуры Донбасса

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Киевская сторона в Совместном центре контроля и координации за прекращением огня (СЦКК) в Донбассе препятствуют восстановлению поврежденных обстрелами объектов инфраструктуры, заявил журналистам во вторник заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

"Помимо ложных обвинений в выдуманных обстрелах с нашей стороны, которые регулярно распространяются руководством украинской стороны в Совместном центре, ее представители всячески препятствуют проведению работ по восстановлению объектов жизнеобеспечения Донбасса", — сказал Басурин.

По его словам, на утро вторника были запланированы работы по восстановлению поврежденного обстрелами со стороны силовиков водовода. Безопасность при этом должна была быть обеспечена присутствием с обеих сторон представителей СЦКК, миссии ОБСЕ и Красного креста.

"Однако представители украинской стороны саботировали восстановление жизненно важного объекта и в указанный район в назначенное время не прибыли. В этой связи работы ремонтной бригады с территории, временно оккупированной ВСУ, не начаты. Половина жителей Горловки (под контролем ДНР — ред.) по-прежнему остается без воды", — добавил Басурин.

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