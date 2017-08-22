Россияне не пострадали в результате землетрясения на острове Искья

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Граждане РФ в результате землетрясения на итальянском острове Искья не пострадали, говорится в сообщении, опубликованном в Facebook МИД России.

"Росграждане не пострадали", — говорится в сообщении.

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Землетрясение на острове Искья в Тирренском море произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков. Разрушения зафиксированы в двух курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова.

Согласно последней информации, в результате землетрясения погибли две женщины, 26 человек были ранены, двое из них находятся в очень тяжелом состоянии. Кроме того, есть данные о гибели еще одного человека.

Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли провел в ночь на вторник экстренное заседание оперативного комитета ведомства, в котором принял участие премьер-министр Италии Паоло Джентилони. На заседании было решено немедленно перебросить на Искью спецподразделения службы Гражданской обороны, в том числе, несколько проводников с собаками, обученными поиску людей под развалинами домов.

Итальянские власти ввели в действие план оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим от землетрясения, которые в случае необходимости на санитарных вертолетах будут доставляться в неаполитанскую больницу "Кардарелли". Кроме того, было решено направить на Искью несколько крупных паромов для эвакуации людей, которые хотят покинуть остров.