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В мире

ВГТРК отреагировала на возможный запрет Литвы на вещание российских каналов

14:1322.08.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВидеотека программы Вести. Архивное фотоВидеотека программы Вести. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА/ВИЛЬНЮС, 22 авг — РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров назвал лицемерным заявление литовской комиссии по телерадиовещанию о "фактах разжигания ненависти" в эфире "РТР Планета" и считает "ритуальными действиями" возможность очередного запрета вещания российских каналов в стране.

Вид Вильнюса. Архивное фото
© Fotolia / Minerva Studio
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Накануне пресс-секретарь Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы Бируте Кершене заявила РИА Новости, что телеканалы "РТР Планета" и "ТВ Центр" нарушили литовские законы о трансляции, так как в эфире якобы зафиксированы "факты разжигания ненависти". По мнению комиссии, "разжигание ненависти" зафиксировано в высказываниях российского депутата Владимира Жириновского в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "РТР Планета" в мае и в программе "Право знать" на канале "ТВ Центр" в июне. По словам собеседница агентства, если в течение 15 дней с момента получения трансляторами информации о нарушениях не будет решен этот вопрос и нарушения будут повторяться, то комиссия по телевидению и радиовещанию имеет право наложить на каналы санкции.

Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Трансляция канала "ТВ Центр" была остановлена в Литве один раз. По данным комиссии, с выводами ведомства соглашается и департамент стратегической коммуникации при минобороны Литвы.

"Это практически ритуальное действие литовской комиссии по телевидению. Они в основном подают жалобы на выступления российских экспертов, политиков в ток-шоу, требуя, чтобы эти слова не говорились. В них они усматривают разжигание вражды, национальной розни, но на самом деле, как вы понимаете, это практически граничит с требованиями введения цензуры на российском телевидении. Мы никогда на это не пойдём. Мы никогда не ограничим возможности людей высказывать свою точку зрения", — сказал РИА Новости Федоров.

Поэтому, добавляет собеседник агентства, литовская комиссия по телевидению, скорее всего, "опять примет решение о запрете на три месяца".

Киев, Украина. Архивное фото
© РИА Новости
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"Надо сказать, что они в своих документах приводят какие-то вполне благопристойно выглядящие нормы Европейского союза, но при этом вы сами прекрасно понимаете, что в этом есть лукавство, потому что с аналогичными заявлениями антироссийскими, русофобскими и угрозами выступают многие западные политики в отношении нашей с вами страны. Но, с точки зрения литовской комиссии, это все допустимо. Поэтому к этому лицемерию мы относимся спокойно", — подчеркнул представитель ВГТРК.

По его мнению, подобные "ритуальные действия" литовской комиссии в основном связаны с тем, что "российское телевидение чрезвычайно популярно в Литве и других странах Балтии".

"В этом усматривают, как вы знаете, агрессию, в том числе, были публикации о том, что мультфильм "Маша и медведь" угрожает национальной безопасности ряда балтийских государств, в частности, Литвы. Что можно сказать? Они участвуют в информационной войне, они действуют запретительскими мерами, что свидетельствует об их слабости, невозможности конкурировать", — считает Федоров.

При этом телезрители, добавил он, все равно будут находить другие возможности смотреть российские телеканалы, например, в интернете.

"И я уверен, что в итоге определённый ущерб потерпят литовские рекламодатели и кабельные операторы. Но повторяю — для нас это не новая ситуация, и мы не собираемся прогибаться под абсурдные и нерациональные требования литовской комиссии по телевидению и радиовещанию", — подчеркнул он.

При этом ВГТРК, по его словам, в любом случае напишет ответ в литовскую комиссию, в котором изложит свою позицию.

Пресс-служба телеканала "ТВ Центр" воздерживается от комментариев.

Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
© Fotolia / Freer
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Комиссия Литвы по телерадиовещанию ранее неоднократно заявляла о якобы имеющихся нарушениях в сюжетах, посвященных событиям 13 января 1991 года. В марте 2014 года регулятор заявил, что в программе канала "НТВ мир Lithuania" "Осужденные. Ловушка для группы "Альфа" прозвучала якобы ложная информация об этих событиях, и принял решение на три месяца запретить ретрансляцию программ телеканала. После сигнала от ЕК, когда Еврокомиссия посчитала, что Литва может нарушить права ЕС, комиссия все ограничения на трансляцию сняла. В ноябре 2016 года комиссия приняла решение на три месяца приостановить ретрансляцию российского канала "РТР Планета". Запрет истек 21 февраля. Власти республики заявили, что санкции к телеканалу были применены после трех нарушений, зафиксированных в 2016 году.

Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

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