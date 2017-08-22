ВГТРК отреагировала на возможный запрет Литвы на вещание российских каналов

МОСКВА/ВИЛЬНЮС, 22 авг — РИА Новости. Глава дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров назвал лицемерным заявление литовской комиссии по телерадиовещанию о "фактах разжигания ненависти" в эфире "РТР Планета" и считает "ритуальными действиями" возможность очередного запрета вещания российских каналов в стране.
Ранее комиссия дважды останавливала трансляцию "РТР Планета" на три месяца, после обязала перевести этот канал в пакет платных программ. Трансляция канала "ТВ Центр" была остановлена в Литве один раз. По данным комиссии, с выводами ведомства соглашается и департамент стратегической коммуникации при минобороны Литвы.
"Это практически ритуальное действие литовской комиссии по телевидению. Они в основном подают жалобы на выступления российских экспертов, политиков в ток-шоу, требуя, чтобы эти слова не говорились. В них они усматривают разжигание вражды, национальной розни, но на самом деле, как вы понимаете, это практически граничит с требованиями введения цензуры на российском телевидении. Мы никогда на это не пойдём. Мы никогда не ограничим возможности людей высказывать свою точку зрения", — сказал РИА Новости Федоров.
Поэтому, добавляет собеседник агентства, литовская комиссия по телевидению, скорее всего, "опять примет решение о запрете на три месяца".
По его мнению, подобные "ритуальные действия" литовской комиссии в основном связаны с тем, что "российское телевидение чрезвычайно популярно в Литве и других странах Балтии".
"В этом усматривают, как вы знаете, агрессию, в том числе, были публикации о том, что мультфильм "Маша и медведь" угрожает национальной безопасности ряда балтийских государств, в частности, Литвы. Что можно сказать? Они участвуют в информационной войне, они действуют запретительскими мерами, что свидетельствует об их слабости, невозможности конкурировать", — считает Федоров.
При этом телезрители, добавил он, все равно будут находить другие возможности смотреть российские телеканалы, например, в интернете.
"И я уверен, что в итоге определённый ущерб потерпят литовские рекламодатели и кабельные операторы. Но повторяю — для нас это не новая ситуация, и мы не собираемся прогибаться под абсурдные и нерациональные требования литовской комиссии по телевидению и радиовещанию", — подчеркнул он.
При этом ВГТРК, по его словам, в любом случае напишет ответ в литовскую комиссию, в котором изложит свою позицию.
Пресс-служба телеканала "ТВ Центр" воздерживается от комментариев.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. Ранее власти Литвы выслали съемочную группу корреспондента ВГТРК Павла Зарубина. В октябре 2015 года власти Эстонии задержали на пункте пропуска "Койдула" съемочную группу корреспондента ВГТРК Николая Васильева. МИД Литвы в апреле 2014 года отказал в аккредитации собкору РИА Новости Ирине Павловой, причины не объяснили. В связи с этими случаями в МИД РФ заявили о явных признаках скоординированной линии прибалтийских стран. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отметили в МИД, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".