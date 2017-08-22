Минск пригласил на "Запад-2017" наблюдателей из семи стран

МИНСК, 22 авг – РИА Новости, Нина Гурина. Наблюдатели из семи стран, а также ряда международных организаций приглашены на совместные белорусско-российские учения "Запад-2017", которые пройдут в сентябре, сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
В пресс-службе также отметили, что для наблюдения приглашены представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованного при министерстве обороны Белоруссии, а также представители международных организаций, таких как ООН, ОБСЕ, НАТО, ОДКБ, СНГ, МККК.
В сообщении подчеркивается, что наблюдение за учениями "Запад-2017" организуется "в строгом соответствии с национальным законодательством и международными договорами".
Кроме того, по информации пресс-службы, проведение учений будут освещать представители средств массовой информации из десятков стран.
Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.