Госсекретарь Ватикана: Россия может помочь урегулировать кризис в Венесуэле

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия может способствовать урегулированию кризиса в Венесуэле, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Я думаю, что Россия может помочь в этот трудный момент, поскольку уже давно продолжается эта тяжелая ситуация. Поскольку Россия и Венесуэла имеют тесные отношения, думаю, что Россия может способствовать переговорам", — сказал Паролин.
В свою очередь, Лавров отметил, что урегулировать венесуэльский кризис могут помочь многие внешние игроки. "Главное, чтобы все внешние силы призвали стороны, которые сейчас противостоят друг другу в Венесуэле, к национальному согласию, в выработке компромиссов, которые позволят спокойно развивать свою страну с учетом интересов всех слоев общества, всех политических сил", — указал министр иностранных дел России.