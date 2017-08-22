Госсекретарь Ватикана: Россия может помочь урегулировать кризис в Венесуэле

Сергей Лавров и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи в Москве. 22 августа 2017

Сергей Лавров и государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин во время встречи в Москве. 22 августа 2017

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Россия может способствовать урегулированию кризиса в Венесуэле, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Я думаю, что Россия может помочь в этот трудный момент, поскольку уже давно продолжается эта тяжелая ситуация. Поскольку Россия и Венесуэла имеют тесные отношения, думаю, что Россия может способствовать переговорам", — сказал Паролин.

По его словам, переговоры — это единственный способ, который видит Ватикан для решения венесуэльского кризиса. "Поэтому необходимо работать с противостоящими сторонами на правительственном уровне и вместе попытаться найти общий путь, чтобы решить проблемы, которые переживает сейчас Венесуэла", — указал Паролин.

В свою очередь, Лавров отметил, что урегулировать венесуэльский кризис могут помочь многие внешние игроки. "Главное, чтобы все внешние силы призвали стороны, которые сейчас противостоят друг другу в Венесуэле, к национальному согласию, в выработке компромиссов, которые позволят спокойно развивать свою страну с учетом интересов всех слоев общества, всех политических сил", — указал министр иностранных дел России.