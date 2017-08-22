США вряд ли справятся в Афганистане без России, считают в Совфеде

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США вряд ли смогут достичь существенных результатов в борьбе с терроризмом в Афганистане без поддержки России и ее ближайших союзников в Центральной Азии, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, добавив, что Вашингтону также следует наладить отношения с местными властями.
"США Афганистан никак не контролируют, они защищают там сами себя, свои гарнизоны, которые размещены в исламской республике", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник. По его словам, именно поэтому ситуация так резко поменялась: даже при попытке вывести свои подразделения из Афганистана, вооруженные силы США могут стать целью удара.
Джабаров считает, что "без поддержки России и ее ближайших союзников в Центральной Азии Трампу вряд ли одному удастся что-то достичь в Афганистане". Он напомнил, что на территории России и соседних стран находятся перевалочные базы для переброски в Афганистан техники и военнослужащих.
Комментируя в целом изменение подхода Вашингтона к ситуации в Афганистане, Джабаров подчеркнул, что США не имеют реальных позиций на сирийском театре военных действий, и поэтому Трамп пытается утвердиться в Афганистане.
"Но при этом он понимает, что талибы* — это та реальная сила, которая может противостоять американцам. Кроме того, боевики ИГИЛ* могут повернуть против Афганистана после того, как они будут выдавлены из Сирии и Ирака", — заключил сенатор.
США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В разные годы число американских военных в Афганистане различалось и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.
* Террористические группировки "Талибан", "Исламское государство" и "Аль-Каида" запрещены в России.