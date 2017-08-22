США вряд ли справятся в Афганистане без России, считают в Совфеде

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. США вряд ли смогут достичь существенных результатов в борьбе с терроризмом в Афганистане без поддержки России и ее ближайших союзников в Центральной Азии, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров, добавив, что Вашингтону также следует наладить отношения с местными властями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

"США Афганистан никак не контролируют, они защищают там сами себя, свои гарнизоны, которые размещены в исламской республике", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник. По его словам, именно поэтому ситуация так резко поменялась: даже при попытке вывести свои подразделения из Афганистана, вооруженные силы США могут стать целью удара.

Джабаров считает, что "без поддержки России и ее ближайших союзников в Центральной Азии Трампу вряд ли одному удастся что-то достичь в Афганистане". Он напомнил, что на территории России и соседних стран находятся перевалочные базы для переброски в Афганистан техники и военнослужащих.

Сенатор также высказал мнение о том, что Вашингтон "сильно испортил" отношения с правящим режимом Афганистана, и этот вопрос "также следует решать".

Комментируя в целом изменение подхода Вашингтона к ситуации в Афганистане, Джабаров подчеркнул, что США не имеют реальных позиций на сирийском театре военных действий, и поэтому Трамп пытается утвердиться в Афганистане.

"Но при этом он понимает, что талибы* — это та реальная сила, которая может противостоять американцам. Кроме того, боевики ИГИЛ* могут повернуть против Афганистана после того, как они будут выдавлены из Сирии и Ирака", — заключил сенатор.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане различалось и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство", обучают и консультируют местные силы безопасности.

* Террористические группировки "Талибан", "Исламское государство" и "Аль-Каида" запрещены в России.