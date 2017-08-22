Поклонская стала фигурантом еще одного дела на Украине

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская стала фигурантом второго уголовного дела на Украине, оно касается запрета в РФ экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа", сообщил во вторник Гюндуз Мамедов — глава прокуратуры Автономной республики Крым (структуры, сохранившейся в Генпрокуратуре Украины после воссоединения Крыма и РФ).

В 2016 году Генпрокуратура Украины возбудила против Поклонской уголовное дело по обвинению в госизмене. Депутат назвала расследование этого дела политически мотивированным.

"В отношении Поклонской уголовное производство проводится Генпрокуратурой, хотя у нас тоже есть несколько эпизодов, связанных с ней. Поскольку мы еще не определились с подозрением, мы не направляем материалы в Генпрокуратуру для объединения материалов дела", — сказал Мамедов на пресс-конференции во вторник.

Он уточнил, что дело, в котором фигурирует Поклонская, касается запрета "меджлиса".

Власти Украины ранее уже пытались вызывать на допрос, объявлять в розыск российских представителей, заводить против них уголовные дела: такие юридические шаги были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова и командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.