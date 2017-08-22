Эксперт прокомментировал стратегию Трампа в Афганистане

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Новая стратегия президента США Дональда Трампа в Афганистане направлена на сохранение и усиление американского присутствия в этой стране, заявил РИА Новости председатель центрального правления общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" (РСВА) Александр Разумов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о неприемлемых последствиях возможного быстрого вывода войск США из Афганистана. Он сказал, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране, и отметил, что США больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах.

"С американской подачи в Афганистане появились подразделения террористов ИГ*. Это идет борьба с "Талибаном"*, который выступает против вмешательства Соединенных Штатов. Получается, новая стратегия США в Афганистане предполагает борьбу с террористами при помощи террористов", — считает Разумов.

По его словам, ничего нового Трамп не сказал. "Это политика Соединенных Штатов на протяжении многих десятилетий, если не сказать больше. Они еще ниоткуда по-хорошему не ушли. Пока не убили два миллиона вьетнамцев, они не вышли из Вьетнама. И то в связи с серьезными потерями и невозможностью довести дело до конца", — отметил Разумов.

"Они будут увеличивать свой контингент и усиливать присутствие в Афганистане в связи с новой политикой в отношении Ирана, Пакистана, Индии и Китая. Афганистан они будут использовать как базу", — добавил председатель центрального правления РСВА.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы численность американских войск в Афганистане изменялась и достигла при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч военных. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи человек (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов* и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.