По данным опроса, 20% украинцев выступают за союз с Россией и Белоруссией

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Каждый пятый украинец (20%) позитивно относится к присоединению Украины к союзу с Россией и Белоруссией, свидетельствуют обнародованные во вторник результаты социологического опроса, проведенного украинским фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива.

"Процент тех, кто позитивно относится к присоединению Украины к союзу с Россией и Белоруссией, упал с 49% в 2013 году до 25% в 2014 году, и в 2017 году составляет 20%", — говорится в исследовании.

Вместе с тем, по данным фонда, сегодня 62% украинцев выступают против такого союза (в 2013 году их доля составляла 28%). По данным исследования, в основном украинцы выступают против такого союза во всех регионах страны.

Как свидетельствуют результаты опроса, в 2017 году 3,7% украинцев хотели бы выехать на проживание в РФ, 2,1% респондентов — в другие страны бывшего СССР, 12,9% — за пределы бывшего СССР и 50,7% украинцев не хотят никуда выезжать.

Исследование проводилось с 3 по 25 июля 2017 года. Опрошены 1,8 тысячи респондентов во всех регионах Украины. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на подконтрольной Киеву территориях. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.