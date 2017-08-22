Иракские военные начали штурм центральной части города Талль-Афар

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Иракские ВС начали штурм центральной части города Талль-Афар, удерживаемого боевиками "Исламского государства"*, сообщила пресс-служба армии.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия.

"Антитеррористические силы штурмуют центр Талль-Афара с юго-запада и продолжают продвижение вперед. Штурм начался с района аль-Кафах", — говорится в официальном заявлении ВС страны. Силы федеральной полиции также продвигаются с запада к району аль-Кафах и занимаются разминированием на оставленных боевиками территориях.

С восточной стороны центр города штурмуют силы народного ополчения и бронетанковые дивизии, заявила пресс-служба.

Ранее командир шиитского народного ополчения Хади аль-Амири сообщил РИА Новости, что боевики ИГ отступили в центр города.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула. Иракская армия освободила аэропорт Талль-Афара в ноябре, тем самым обеспечив контроль над территорией к югу от города.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.