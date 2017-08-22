Евросоюз готов оказать помощь Италии после землетрясения на Искье

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов оказать помощь Италии после землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса.

В результате землетрясения около 2,6 тысячи человек остались без крова, сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. Стилианидис в своем заявлении отметил, что повреждена также инфраструктура на острове, больницы и церкви. По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли две женщины, ранены 39 человек.

"Евросоюз полностью готов помочь… Мы готовы предоставить любую незамедлительную поддержку", — заявил еврокомиссар, выразив соболезнования семьям и друзьям погибших.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и заявили, что магнитуда составила 4,0.

Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

Ранее разрушительное землетрясение было зафиксировано на Искье вечером 28 июля 1883 года, тогда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола, жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.