Евросоюз готов оказать помощь Италии после землетрясения на Искье

БРЮССЕЛЬ, 22 авг — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз готов оказать помощь Италии после землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на острове Искья в Тирренском море, говорится в заявлении еврокомиссара по вопросам гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Христоса Стилианидиса.
"Евросоюз полностью готов помочь… Мы готовы предоставить любую незамедлительную поддержку", — заявил еврокомиссар, выразив соболезнования семьям и друзьям погибших.
Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и заявили, что магнитуда составила 4,0.
Ранее разрушительное землетрясение было зафиксировано на Искье вечером 28 июля 1883 года, тогда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола, жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.