Литва выдала временное удостоверение личности организатору "Русского марша"

ВИЛЬНЮС, 22 авг – РИА Новости. Один из организаторов "Русского марша" Юрий Горский, который скрывается от российского правосудия в Литве, получил временное удостоверение личности, сообщает агентство Sputnik Литва. Соответствующую надпись Горский оставил на своей странице Вконтакте.

"В Миграционном отделении города Паланги получил на руки временное удостоверение личности, которое будет действовать на территории Литвы в период рассмотрения моего прошения о получении политического убежища", — написал Горский.

По его словам, временное удостоверение действует три месяца – с 11 августа по 11 ноября. Горский выразил надежду, что его прошение будет рассмотрено в этот срок.

Горский был задержан в июле около здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. Мещанский суд Москвы до 3 сентября поместил Горского под домашний арест по делу об экстремистских призывах, однако тот уехал в Литву и заявил, что намерен просить убежище в прибалтийской республике.

В случае возвращения в Россию, Горскому грозит заключение под стражу. Если он не вернется, его могут судить заочно.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>

