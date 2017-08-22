Литва выдала временное удостоверение личности организатору "Русского марша"

ВИЛЬНЮС, 22 авг – РИА Новости. Один из организаторов "Русского марша" Юрий Горский, который скрывается от российского правосудия в Литве, получил временное удостоверение личности, сообщает агентство Sputnik Литва. Соответствующую надпись Горский оставил на своей странице Вконтакте.
По его словам, временное удостоверение действует три месяца – с 11 августа по 11 ноября. Горский выразил надежду, что его прошение будет рассмотрено в этот срок.
Горский был задержан в июле около здания Мосгорсуда, где слушалось дело националиста Дмитрия Демушкина. Мещанский суд Москвы до 3 сентября поместил Горского под домашний арест по делу об экстремистских призывах, однако тот уехал в Литву и заявил, что намерен просить убежище в прибалтийской республике.
В случае возвращения в Россию, Горскому грозит заключение под стражу. Если он не вернется, его могут судить заочно.
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