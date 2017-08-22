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В мире

"Политическая игра": США отправили на Украину первую партию угля

12:5722.08.2017
(обновлено: 12:59 22.08.2017)
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© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в FacebookОтправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017Отправка американского энергетического угля для нужд ПАО Центрэнерго в морском порту Балтимор,США. 22 августа 2017
© Фото : Embassy of Ukraine in the USA в Facebook

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Вашингтон отправил Киеву первую партию угля из Пенсильвании в рамках контракта госкомпании "Центрэнерго" с американской компанией Xcoal Energy & Resources.

Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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США приветствуют договор о поставке американского угля Украине

Как отмечается в сообщении, опубликованном на странице украинского посольства в США в Facebook, в церемонии отправки в Балтиморе с американской стороны участвовали замминистра торговли Израэль Эрнандес, помощник министра энергетики по международным делам Уэлс Гриффит и руководство Xcoal, Украину на мероприятии представлял посол страны в США Валерий Чалый.

Цена первой партии составила 113 долларов за тонну угля. В "Центрэнерго" подчеркнули, что стоимость сырья будет варьироваться от поставки к поставке.

Согласно контракту, Киев до конца года должен получить 700 тысяч тонн угля. До конца сентября ожидается прибытие двух партий сырья общим объемом 210 тысяч тонн, в дальнейшем корабли с углем будут прибывать по графику один-два раза в месяц.

Россия не отказывается от планов

Украина рассчитывает, что американский уголь позволит стране без проблем пройти отопительный сезон 2017-2018 годов. В Белом доме, комментируя подписание соглашения, заявили что сделка поддержит американскую угольную промышленность и транспорт, а также поможет достичь цели "энергетического доминирования" в мире.

Уголь. Архивное фото
© Fotolia / Ivan
Минэнерго Украины: уголь у России закупают некоторые частные компании
"Это партнерство предоставит Украине независимый, надежный и конкурентный альтернативный источник энергии, что поможет стабилизировать поставки энергетики, которые исторически происходили лишь по воле нестабильных соседей", — заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Киев обратился к новым поставщикам минерального топлива после отказа от закупок у самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В 2016 году уголь на Украину поступал из двух стран — из России и из ЮАР. В российском министерстве энергетики считают, что влияние американского угля на поставки сырья из России в Украину будет несущественным. По словам замглавы ведомства Анатолия Яновского, Россия сохраняет планы по поставкам угля в объеме около 10 миллионов тонн ежегодно.

"Красивая игра"

Эксперты предполагают, что в решении Украины покупать уголь у США политические соображения превалируют над экономическими. По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, при объемах поставок менее миллиона тонн требуются пусть не колоссальные, но все равно существенные для Киева средства.

Вагоны с углем на железной дороге, Украина
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Эксперт: на американский уголь Киев деньги всегда найдет

Вполне возможно, что деньги будут взяты у Всемирного банка или любого другого международного финансового института — они очень хорошо кредитуют те программы, где конечным бенефициаром выступают производители из США. Это касается и угля, и других поставок — в том числе ядерного топлива. Поэтому деньги найдут в любом случае", — эксперт в эфире радио Sputnik.

Складывается ситуация, аналогичная реверсным поставкам российского газа из Европы — Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже, и идет на это по политическим причинам — ради "красивой игры" для Вашингтона, добавил Пикин.

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