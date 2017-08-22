ЕСПЧ принял иск экс-бойца ОМОН Михайлова, пожизненно осужденного в Литве

ВИЛЬНЮС, 22 авг — РИА Новости. Экс-боец ОМОН Константин Михайлов, приговоренный к пожизненному заключению в Литве по делу о гибели пограничников на КПП "Мядининкай" в 1991 году, подал иск в ЕСПЧ, иск принят, сообщил РИА Новости адвокат Арунас Марцинкявичюс.

"Жалоба была передана согласно требованиям, европейским судом она получена, номер жалобе присвоен", — сказал РИА Новости Марцинкявичюс. Деталей адвокат не стал раскрывать.

Судейская коллегия Верховного суда Литвы в феврале отклонила ранние жалобы адвокатов Михайлова. Кроме того, Верховный суд обязал Михайлова выплатить ущерб в сумме 653 тысяч 85 евро.

Михайлов был задержан в ноябре 2007 года в Риге. В январе 2008 года он был передан Литве, где ему предъявили обвинения в том, что в июле 1991 года, когда независимость республики от СССР еще не была признана, он участвовал в убийстве семерых литовских таможенников на заставе Мядининкай к юго-востоку от Вильнюса, а также в нанесении тяжелого ранения еще одному литовскому таможеннику.

В мае 2011 года Вильнюсский окружной суд признал его виновным и приговорил к пожизненному заключению. Михайлов подал апелляцию. В ходе судебного процесса в первой инстанции он утверждал, что не совершал вменяемого ему преступления и что ночь, когда были расстреляны литовские пограничники, провел на вильнюсской базе ОМОН в районе Антакальнис.

Первый участковый суд Вильнюса в конце июля 2011 года переквалифицировал дело в отношении подозреваемых по "мядининкайскому делу" по статье "запрещенное международным правом обращение с людьми" — преступление, не имеющее срока давности. В июне 2016 года литовский апелляционный суд переквалифицировал действия Михайлова в преступление против человечности и оставил в силе пожизненный приговор.