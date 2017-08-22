Совершивший наезды на остановки в Марселе психически не здоров

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Водитель, накануне совершивший два наезда на автобусные остановки в Марселе, страдает от душевного расстройства, свидетельствуют данные психиатрической экспертизы.

В понедельник автомобиль, числившийся в угоне, врезался в две автобусные остановки в разных районах Марселя. Погибла женщина, еще один человек получил ранения и был госпитализирован. Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в причастности к происшествию 35-летнего мужчину, он помещен под стражу. Как сообщали французские СМИ, мужчина страдал психическими расстройствами.

В ходе пребывания под стражей мужчина подтвердил, что угнал автомобиль, на котором потом врезался в остановки. По словам прокурора Марселя Ксавье Тарабе, которые приводит агентство Франс Пресс, задержанный "не дал объяснения тем поступкам, которые совершил при помощи машины".

В угнанном им автомобиле были обнаружены книги: одна философская, а другая — об исламе. По мнению правоохранительных органов, его биография не позволяет сделать вывод о том, что он намеревался совершить террористический акт.

Как сообщает агентство, психиатрическая экспертиза выявила у мужчины "психотический процесс" и установила, что расстройство не препятствует пребыванию его под стражей.

В 2015 году задержанный был приговорен к трем годам заключения, часть из них — условно, за кражу и попытку кражи при отягчающих обстоятельствах. Он покинул тюрьму 17 мая и затем был госпитализирован в одно из психиатрических учреждений департамента Буш-дю-Рон.

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