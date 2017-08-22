Совершивший наезды на остановки в Марселе психически не здоров

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Водитель, накануне совершивший два наезда на автобусные остановки в Марселе, страдает от душевного расстройства, свидетельствуют данные психиатрической экспертизы.
В ходе пребывания под стражей мужчина подтвердил, что угнал автомобиль, на котором потом врезался в остановки. По словам прокурора Марселя Ксавье Тарабе, которые приводит агентство Франс Пресс, задержанный "не дал объяснения тем поступкам, которые совершил при помощи машины".
Как сообщает агентство, психиатрическая экспертиза выявила у мужчины "психотический процесс" и установила, что расстройство не препятствует пребыванию его под стражей.
В 2015 году задержанный был приговорен к трем годам заключения, часть из них — условно, за кражу и попытку кражи при отягчающих обстоятельствах. Он покинул тюрьму 17 мая и затем был госпитализирован в одно из психиатрических учреждений департамента Буш-дю-Рон.