В Германии подожгли машины депутата бундестага от социал-демократов

БЕРЛИН, 22 авг – РИА Новости. Неизвестные подожгли две машины депутата бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мишель Мюнтеферинг в городе Херне в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, сообщает журнал Spiegel.

Мюнтеферинг входит в комитет бундестага по иностранным делам и председательствует в германо-турецкой парламентской группе. Она также является женой бывшего председателя СДПГ и бывшего вице-канцлера Германии (2005-2007) Франца Мюнтеферинга.

По данным журнала, инцидент произошел в ночь на вторник. Пострадал личный автомобиль депутата и тот, что используется в рамках предвыборной кампании СДПГ. Оба транспортных средства находились перед домом Мюнтеферинг.

Полиция исходит из того, что это был преднамеренный поджог, и не исключает политической подоплеки преступления. Свидетели сообщили, что видели двух убегающих мужчин, одетых в черную одежду. Поиск злоумышленников, в том числе с использованием вертолета, пока не дал результатов. Расследование продолжается.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 24 сентября. Согласно последним данным опроса института Infratest Dimap по заказу телеканала ARD и газеты Welt, партийный альянс ХДС/ХСС остается главной силой на грядущих выборах, за них свои голоса готовы отдать 39% опрошенных. Социал-демократы добрали один пункт и достигли 24% голосов. Свободные демократы, "Зеленые" и "Альтернатива для Германии" набирают по 8%, "Левые" — 9% голосов.

Hass in Herne: Autos von SPD-Politikerin Michelle Müntefering in Flammen — https://t.co/sfFsplKIB7 #XaniaTube — Xania Tube (@Xaniatube) 22 августа 2017 г.

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