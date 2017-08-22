Боевики ИГ* отступили в центр иракского Талль-Афара

ТАЛЛЬ-АФАР (Ирак), 22 авг — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* отступили в центр иракского Талль-Афара, заявил РИА Новости командир шиитского народного ополчения Хади аль-Амири.

Операция в Талль-Афаре началась в воскресенье, 20 августа, по приказу главы правительства страны Хайдера аль-Абади. Ранее иракские военные и шиитские ополченцы освободили ряд деревень поблизости от Талль-Афара, а также стратегически важный район Аль-Мухлябия.

"Враг отступил внутрь центра Талль-Афара. Центр будем штурмовать скоро", — заявил аль-Амири. По его словам, ВС начали во вторник новый этап операции против ИГ*, атака ведется с двух направлений.

В то же время боевые отряды "Аббас", входящие в состав ополчения, штурмуют две деревни в окрестностях города, сообщает корреспондент РИА Новости. Боевики ведут интенсивный обстрел позиций армии.

Талль-Афар является последним крупным оплотом ИГ* на границе Ирака с Сирией к западу от ранее освобожденного Мосула.

*Террористическая организация, запрещенная в России.