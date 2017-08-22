На пляже во Франции обнаружили шесть снарядов времен Второй мировой войны

ПАРИЖ, 22 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Шесть снарядов времен Второй мировой войны обнаружили на побережье Атлантического океана во французском департаменте Атлантические Пиренеи, передает во вторник газета Parisien.

Снаряды нашли накануне неподалеку от форта Сокоа после сильных приливов, которые наблюдались в регионе в последние дни. Вскоре после обнаружения снарядов с пляжа были эвакуированы люди. "Несмотря на долгие годы забвения, снаряды находятся в прекрасном рабочем состоянии", — сообщает издание.

Высокая вода не позволила взрывотехникам незамедлительно заняться разминированием. Ожидается, что снаряды обезвредят во вторник. Пока пляж остается закрытым для посещения.

Во времена оккупации форт Сокоа находился в распоряжении фашистских войск. Уходя, они подорвали несколько построек, в том числе казематы, оставив после себя сотни неразорвавшихся снарядов. До сих пор некоторые из них периодически появляются на местных пляжах.