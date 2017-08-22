США будут расширять вмешательство в дела других стран, считает Ивашов

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по Афганистану свидетельствует о расширении вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела других стран, считает бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

Ранее Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Он также заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, Трамп заявил, что последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.

"Очевидно одно: вмешательство во внутренние дела других государств и с помощью "мягкой силы", и с помощью военной силы американцы будут расширять", — заявил РИА Новости во вторник Ивашов.

Он отметил, что прослеживается "непоследовательность Трампа-кандидата в президенты, президента первых дней пребывания на посту и нынешнего".

"То есть можно говорить, что у Трампа не выстроилась политическая стратегия в отношении пребывания американских войск за рубежом. И эта линия двигалась у него от такой точки, где он призывал к тому, чтобы американцы не вмешивались во внутренние дела других стран и не втягивали во внутренние проблемы других стран свои вооруженные силы. Сейчас он говорит, что США будут расширять полномочия своих войск за рубежом, не будут сообщать о количестве этих войск и сил специальных операций. Поэтому трудно понять, чего хочет господин Трамп", — сказал эксперт.

По словам Ивашова, сделать подобные заявления президента США "вынудили то ли его оппоненты и его очень низкий сегодняшний рейтинг, то ли у него это была задумка еще в предвыборной кампании".

"То есть говорит одно, но на самом деле — другое. Так что мы можем ожидать, и это уже становится очевидным, расширения вмешательства США во внутренние дела других стран. И особенно мы это уже чувствуем и еще более прочувствуем на примере России: давление и внутренняя интрига с американским участием будет на нашей территории только расширяться", — заключил президент Академии геополитических проблем.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы численность американских войск в Афганистане изменялась и достигла при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч военных. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи человек (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран мира), обучают и консультируют местные силы безопасности.