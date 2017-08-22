Стали известны новые подробности дела о терактах в Испании

МАДРИД, 22 авг — РИА Новости, Сергей Сарымов. По крайней мере четверо террористов, ответственных за совершение терактов в Барселоне и Камбрильсе, незадолго до атаки посетили Париж, сообщает испанское издание El Pais.

Издание со ссылкой на главу МВД Франции Жерара Коллона сообщает, что автомобиль Audi A3, который использовался для совершения теракта в испанском Камбрильсе, был обнаружен 12 августа дорожным радаром в парижском районе Эссен с как минимум четырьмя пассажирами. Коллон подчеркнул, что находившиеся в автомобиле террористы были представителями "именно испанской ячейки".

Глава французского МВД отметил, что террористы приезжали в Париж ненадолго. "Это был очень короткая поездка", — заявил Коллон, добавив, что террористы провели как минимум одну ночь в отеле на юге Парижа. "Сейчас мы понимаем, что они замышляли, но в тот момент времени мы их не знали", — отметил глава МВД Франции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Очевидцы рассказали о теракте в Барселоне

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Позже в тот же день аналогичный инцидент произошел в Камбрильсе в 120 километрах от Барселоны. По официальным данным, в результате терактов в Испании погибли 15 человек, 130 пострадали.

По информации правоохранителей, в группировку, которая стоит за терактами, входили 12 человек. Четверо из них арестованы, пять были уничтожены после теракта в Камбрильсе. Еще двое, в том числе главный организатор терактов имам Абдельбаки эс-Сати, погибли накануне нападений при взрыве в доме в Альканаре, где террористы готовили бомбы. Водитель фургона, наехавшего на толпу в Барселоне, 22-летний марокканец Юнес Абуякуб, был ликвидирован в ходе спецоперации в Субиратсе 21 августа.

*Террористическая организация, запрещенная в России