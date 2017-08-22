В Думе прокомментировали новую стратегию США по Афганистану

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Успех в борьбе с терроризмом в Афганистане со стороны США не прослеживается, Россия всегда выступала за вывод американских войск из этой страны, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя новую стратегию США по Афганистану.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы. Что касается урегулирования внутреннего кризиса в этой стране, по его словам, главную роль в построении мирного будущего в Афганистане должны будут играть власти страны и ее народ, но не США, которые больше не будут "строить демократии" за рубежом.

"Сегодня, к великому сожалению, можно отметить, что США под предлогом борьбы с терроризмом пытаются установить лояльный к себе режим. Наша страна занимает позицию, чтобы США выводили свои войска из Афганистана, такую же в принципе позицию занимает и законно избранное правительство Афганистана. Успех в борьбе с терроризмом, в Афганистане в частности, со стороны США особо не прослеживается. Вместе с тем, еще раз хочу подчеркнуть, что прослеживается насаждение понятного для них режима", — сказал РИА Новости Швыткин.

Он обратил внимание на то, что "со стороны Афганистана достаточно активно работает наркотрафик, в том числе в нашу страну, и в страны Европы". "Я уже не говорю про ту эскалацию напряженности, которую создают своим присутствием войска США в данной стране. Это тоже является неким дестабилизирующим фактором в этом регионе. Они создают неспокойную, а, может быть, даже неконтролируемую ситуацию на границе с Таджикистаном, где находится наша подразделение", — отметил парламентарий.

"Трамп говорит, что не будем предавать гласности количество подразделений, находящихся в республике Афганистан, я думаю это абсолютно не понятно. Идет в разрез с различными международными договорами, нормами международного права. Сегодня распространение гегемонии со стороны США может привести к дестабилизации обстановки в различных регионах, не только в Афганистане", — заключил депутат.

США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

В разные годы число американских военных в Афганистане различалось и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов* и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России