Более 2,5 тысяч человек остались без крова после землетрясения на Искье

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Около 2,6 тысячи человек остались без крова в результате землетрясения, которое произошло в понедельник вечером на итальянском острове Искья в Тирренском море, сообщил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Боррелли.

По словам руководителя ведомства, который во вторник утром провел на Искье совещание с мэрами всех населенных пунктов острова, примерно 2 тысячи человек лишились крыши над головой в курортном городке Казамиччола-Терме и еще около 600 — в местечке Лакко-Амено. Именно в двух этих населенных пунктах на северном побережье Искьи были зафиксированы наибольшие разрушения.

Боррелли отметил, что на Искье не планируется создавать палаточный городок. Все граждане, лишившиеся жилья, будут размещаться в многочисленных отелях и других объектах туристической инфраструктуры.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) сообщил о землетрясении магнитудой 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали свою оценку и заявили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 км. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 более слабых афтершоков.

По последним данным местных властей, в результате землетрясения погибли две женщины, ранены 39 человек.

Ранее разрушительное землетрясение было зафиксировано на Искье вечером 28 июля 1883 года, тогда в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола, жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.