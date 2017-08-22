Минобороны Украины: делегация Пентагона прибудет в Киев 23-24 августа

Президент Украины Петр Порошенко (справа) и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи. Архивное фото.

Президент Украины Петр Порошенко (справа) и министр обороны США Джеймс Мэттис во время встречи. Архивное фото.

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости. Делегация США во главе с министром обороны страны Джеймсом Мэттисом будет находиться с визитом на Украине 23-24 августа, уточнили в украинском Минобороны, представитель которого ранее сообщил, что члены Пентагона уже находятся в Киеве.

Ранее во вторник на брифинге официальный представитель украинского оборонного ведомства Максим Праута заявил, что "на Украину прибыла делегация Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом" для участия в мероприятиях в честь Дня независимости Украины. Агентство Рейтер при этом сообщило, что Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Ирак.

"Сегодня, 22 августа… было сообщено о прибытии в Украину делегации Соединенных Штатов Америки во главе с министром обороны США Джеймсом Мэттисом… Дополнительно информируем, что делегация США будет находиться в Украине в период 23-24 августа 2017 года", — говорится в сообщении.

Ранее украинское посольство в США сообщило, что визит Мэттиса в Киев состоится 24 августа, в День независимости Украины. Пресс-служба главы украинского государства отмечала, что президент Петр Порошенко проведет с Мэттисом переговоры.