Генсек НАТО поприветствовал озвученную Трампом стратегию США по Афганистану

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал новую стратегию Вашингтона по Афганистану, о которой ранее заявил президент США Дональд Трамп, говорится в заявлении альянса.
Генсек НАТО подчеркнул, что целью альянса остается "обеспечение гарантий того, что Афганистан никогда не станет опять безопасным местом для террористов".
Ранее Трамп заявил, что полномочия американских военных в Афганистане будут расширены для борьбы с террористами в этой стране. Также Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут сообщать о численности своих войск, занятых в операциях против террористов, и вообще о своих военных планах. Кроме того, по словам Трампа, последствия возможного быстрого вывода войск США из Афганистана неприемлемы.
В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и по просьбе властей исламской республики оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.