В Пекине надеются, что новая стратегия США по Афганистану поможет региону

ПЕКИН, 22 авг – РИА Новости, Анна Раткогло. Китай надеется, что новая американская стратегия действий в Афганистане, которую президент США Дональд Трамп огласил в понедельник, сыграет позитивную роль для развития региона, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы надеемся, что соответствующие решения относительно политики (в Афганистане – ред.) будут благоприятными для безопасности, стабильности и развития региона Южной Азии", — заявила дипломат.
По ее словам, Китай надеется, что США и Афганистан будут прикладывать совместные усилия для поддержания безопасности в этом регионе.
США в 2001 году после терактов 11 сентября начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".
В разные годы число американских военных в Афганистане было разным и достигало при президенте Бараке Обаме более 100 тысяч человек. Однако позднее он решил существенно сократить контингент и, по просьбе властей исламской республики, оставил в стране около 8,4 тысячи военнослужащих (в это число не входят военнослужащие союзников США). Они проводят спецоперации против талибов и группировки "Исламское государство"*, обучают и консультируют местные силы безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.