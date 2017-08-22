Найдено тело последнего из пропавших на Каспии азербайджанских нефтяников

БАКУ, 22 авг — РИА Новости, Вугар Гасанов. Тело мужчины нашли в Каспийском море, им оказался последний, десятый нефтяник, пропавший в декабре 2016 года в результате аварии на Каспии, сообщили во вторник РИА Новости в специальном поисковом штабе при государственной морской администрации Азербайджана.

Ранее были найдены тела девяти нефтяников, пропавших в результате аварии на Каспии.

По данным штаба, тело последнего из пропавших обнаружили 18 августа в районе острова Даш Зиря в Каспийском море.

"Тело… принадлежит товарному оператору Управления по добыче нефти и газа имени Н. Нариманова ПО "Азнефть" Самиру Атабала оглу Асадову 1979 года рождения", — сообщили в ведомстве.

Ожидается, что во вторник тело Асадова передадут его семье.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), авария произошла ранним утром 15 декабря 2016 года из-за сильного ветра, скорость которого составляла 41 метр в секунду. В море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров, прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку.

По предварительным данным, без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек в будке. Для расследования аварии создана специальная группа.