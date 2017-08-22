При землетрясении на итальянской Искье погибли два человека

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Два человека погибли, 39 ранены в результате землетрясения на итальянском острове Искья в Тирренском море, сообщили местные власти.
Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) проинформировал о магнитуде 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 афтершоков.
Дети под завалами
Около четырех часов ночи (05.00 мск) пожарные обнаружили и спасли семимесячного Паскуале, который чудом выжил и отделался легкими царапинами. Два его брата — 7-летний Чиро и 11-летний Маттия пока не спасены. Пожарные постоянно находятся в контакте с детьми, разговаривают с ними и сумели передать им воду. Операция по их спасению продолжается. На место ЧП утром прибыл католический епископ Искьи Пьетро Ланьезе, который поддерживает родителей мальчиков.
Состояние большинства раненых не вызывает опасений у врачей. Только один из пострадавших получил тяжелые ранения и ночью на санитарном вертолете был доставлен в неаполитанскую больницу "Кардарелли". Остальным оказали медицинскую помощь в единственной больнице острова "Риццоли" в Лакко-Амено, пациенты которой первоначально были эвакуированы из-за крупных трещин, появившихся на стенах сразу после землетрясения.
Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли провел в ночь на вторник экстренное заседание оперативного комитета ведомства, в котором принял участие премьер-министр Италии Паоло Джентилони. На заседании было решено немедленно перебросить на Искью спецподразделения службы Гражданской обороны, в том числе, несколько проводников с собаками, обученными поиску людей под завалами.
Остров в темноте
В Казамиччола-Терме, где произошли основные разрушения и погибли две женщины, люди боялись возвращаться в свои дома и гостиницы и провели ночь под открытым небом. В городе Искья ситуация более спокойная, однако и здесь было немало тех, кто предпочел ночевать в автомобилях или на улице.
"В первый момент мы даже не поняли, что произошло. Пол задрожал, попадали какие-то вещи, но продолжалось это всего несколько секунд. Зато потом погас свет, и как-то сразу стало понятно, что это землетрясение", — рассказал РИА Новости по телефону 28-летний римлянин Маттия, проводивший отпуск на Искье.
"Все мы выскочили на улицу. На самом деле было довольно страшно. Казалось, что вот-вот произойдет еще один толчок. Минут через десять зажегся свет и стало повеселее. По телевидению мы видим, какие страшные вещи произошли в Казамиччола-Терме. Здесь, в городе Искья, ничего подобного не было, разрушений и раненых нет, но все равно почти все мои знакомые собираются уехать с острова первым же паромом. В нашем отеле русских туристов нет, но есть немцы и, насколько я понял, они тоже собираются уезжать", — сказал собеседник агентства.
Туристы бегут
Следующий паром отошел в Поццуоли в 04.30 (05.30 мск), а в 06.25 (07.25) с острова отправилось первое судно в Неаполь. По информации местных властей, Искью уже покинули более тысячи человек. Тем не менее, число желающих спешно уехать с острова не уменьшается, в порту скопилось большое количество туристов, которые ждут новых паромов.
На острове, численность населения которого составляет около 40 тысяч, в пик туристического сезона в августе находятся до 250 тысяч человек.
Италию продолжает трясти
На этой неделе исполняется год с момента землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в центральной Италии в районе города Аматриче в ночь на 24 августа 2016 года. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 298 человек, несколько сотен получили ранения, более трех тысяч лишились крыши над головой. Сейсмическая активность в Италии не прекращается. 22 июля в районе Аматриче специалисты Ingv зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, а 11 августа — в районе калабрийского города Козенца магнитудой 4,3.