При землетрясении на итальянской Искье погибли два человека

РИМ, 22 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Два человека погибли, 39 ранены в результате землетрясения на итальянском острове Искья в Тирренском море, сообщили местные власти.

Землетрясение на Искье произошло в 20.58 (21.58 мск) в понедельник. Первоначально Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv) проинформировал о магнитуде 3,6, однако после полуночи эксперты скорректировали оценку и сообщили, что магнитуда составила 4,0. Эпицентр землетрясения находился в непосредственной близости от западного побережья Искьи в море на глубине примерно 10 километров. По данным сейсмологов, за первым подземным толчком последовали 14 афтершоков.

Дети под завалами



Разрушения были зафиксированы в курортных городках Казамиччола-Терме и Лакко-Амено на северном побережье острова. В частности, в Казамиччола-Терме обрушилась старинная церковь, проходившая мимо пожилая женщина была убита одним из обломков фасада. В этом же населенном пункте рухнул жилой дом, под развалинами которого оказались семь человек, в том числе трое маленьких детей. Спасателям удалось извлечь из-под обломков трех человек — двух мужчин и одну женщину, в том числе отца детей, остававшихся под развалинами.

Около четырех часов ночи (05.00 мск) пожарные обнаружили и спасли семимесячного Паскуале, который чудом выжил и отделался легкими царапинами. Два его брата — 7-летний Чиро и 11-летний Маттия пока не спасены. Пожарные постоянно находятся в контакте с детьми, разговаривают с ними и сумели передать им воду. Операция по их спасению продолжается. На место ЧП утром прибыл католический епископ Искьи Пьетро Ланьезе, который поддерживает родителей мальчиков.

Состояние большинства раненых не вызывает опасений у врачей. Только один из пострадавших получил тяжелые ранения и ночью на санитарном вертолете был доставлен в неаполитанскую больницу "Кардарелли". Остальным оказали медицинскую помощь в единственной больнице острова "Риццоли" в Лакко-Амено, пациенты которой первоначально были эвакуированы из-за крупных трещин, появившихся на стенах сразу после землетрясения.

Глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли провел в ночь на вторник экстренное заседание оперативного комитета ведомства, в котором принял участие премьер-министр Италии Паоло Джентилони. На заседании было решено немедленно перебросить на Искью спецподразделения службы Гражданской обороны, в том числе, несколько проводников с собаками, обученными поиску людей под завалами.

Остров в темноте



В момент землетрясения колебания земной поверхности явственно ощущались в различных районах острова и вызвали сильную панику среди жителей и туристов. Многие люди в страхе выбежали на улицу. Ситуацию усугубило полное отключение электричества, которое произошло в городе Искья и некоторых других районах. Большая часть острова погрузилась во тьму. Сотни телефонных звонков от испуганных граждан поступили в это время в полицию и пожарную службу острова.

В Казамиччола-Терме, где произошли основные разрушения и погибли две женщины, люди боялись возвращаться в свои дома и гостиницы и провели ночь под открытым небом. В городе Искья ситуация более спокойная, однако и здесь было немало тех, кто предпочел ночевать в автомобилях или на улице.

"В первый момент мы даже не поняли, что произошло. Пол задрожал, попадали какие-то вещи, но продолжалось это всего несколько секунд. Зато потом погас свет, и как-то сразу стало понятно, что это землетрясение", — рассказал РИА Новости по телефону 28-летний римлянин Маттия, проводивший отпуск на Искье.

"Все мы выскочили на улицу. На самом деле было довольно страшно. Казалось, что вот-вот произойдет еще один толчок. Минут через десять зажегся свет и стало повеселее. По телевидению мы видим, какие страшные вещи произошли в Казамиччола-Терме. Здесь, в городе Искья, ничего подобного не было, разрушений и раненых нет, но все равно почти все мои знакомые собираются уехать с острова первым же паромом. В нашем отеле русских туристов нет, но есть немцы и, насколько я понял, они тоже собираются уезжать", — сказал собеседник агентства.

Туристы бегут



По решению оперативного комитета службы Гражданской обороны минувшей ночью началось движение паромов между Искьей и несколькими портами Италии. В 02.30 (03.30 мск) из порта Искьи отошел первый паром в Поццуоли. По свидетельствам очевидцев, в момент открытия билетной кассы в порту, где тут же выстроилась длинная очередь автомобилей, была напряженная обстановка.

Следующий паром отошел в Поццуоли в 04.30 (05.30 мск), а в 06.25 (07.25) с острова отправилось первое судно в Неаполь. По информации местных властей, Искью уже покинули более тысячи человек. Тем не менее, число желающих спешно уехать с острова не уменьшается, в порту скопилось большое количество туристов, которые ждут новых паромов.

На острове, численность населения которого составляет около 40 тысяч, в пик туристического сезона в августе находятся до 250 тысяч человек.

Италию продолжает трясти



Вечером 28 июля 1883 года на Искье произошло разрушительное землетрясение, в ходе которого в наибольшей степени пострадало местечко Казамиччола. Тогда жертвами стихийного бедствия на острове стали 2313 человек.

На этой неделе исполняется год с момента землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в центральной Италии в районе города Аматриче в ночь на 24 августа 2016 года. Жертвами стихийного бедствия тогда стали 298 человек, несколько сотен получили ранения, более трех тысяч лишились крыши над головой. Сейсмическая активность в Италии не прекращается. 22 июля в районе Аматриче специалисты Ingv зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2, а 11 августа — в районе калабрийского города Козенца магнитудой 4,3.