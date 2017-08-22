В ДНР заявили, что силовики 46 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики 46 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Вооруженные силы Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оперативного командования ДНР.
По его словам, за сутки на окраинах Донецка и Горловки в результате обстрелов украинских силовиков сгорели десять домов.
Как сообщили в МЧС ДНР, всего за сутки в ДНР из-за обстрелов горели более 20 домов и хозпостроек.
"Двадцать первого августа вследствие попадания взрывоопасных предметов в Новоазовском районе в селе Дзержинское огнем уничтожено два нежилых дома, пять хозяйственных построек по улице Вартазарова и три нежилых дома, две хозяйственные постройки по улице Тухачевского", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В МЧС ДНР уточнили, что больше всего повреждений зафиксировано в Горловке — там сгорели шесть домов и семь хозпостроек. Также горела сухая растительность.