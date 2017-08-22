В ДНР заявили, что силовики 46 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 22 авг — РИА Новости. Украинские силовики 46 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявил во вторник журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах.

"Вооруженные силы Украины 46 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие", — заявил представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, за сутки на окраинах Донецка и Горловки в результате обстрелов украинских силовиков сгорели десять домов.

Как сообщили в МЧС ДНР, всего за сутки в ДНР из-за обстрелов горели более 20 домов и хозпостроек.

"Двадцать первого августа вследствие попадания взрывоопасных предметов в Новоазовском районе в селе Дзержинское огнем уничтожено два нежилых дома, пять хозяйственных построек по улице Вартазарова и три нежилых дома, две хозяйственные постройки по улице Тухачевского", — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В МЧС ДНР уточнили, что больше всего повреждений зафиксировано в Горловке — там сгорели шесть домов и семь хозпостроек. Также горела сухая растительность.